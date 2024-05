Barr, do Fed, diz que dados de inflação são "decepcionantes" e que política restritiva precisa de mais tempo

Por Howard Schneider

AMELIA ISLAND, EUA (Reuters) - Os dados de inflação dos Estados Unidos nos primeiros meses de 2024 foram "decepcionantes", disse o vice-chair de supervisão do Fed, Michael Barr, nesta segunda-feira, deixando o banco central sem as evidências necessárias para afrouxar a política monetária.

"As leituras de inflação no primeiro trimestre deste ano foram decepcionantes. Esses resultados não me proporcionaram o aumento da confiança que eu esperava encontrar para apoiar o afrouxamento da política monetária", disse Barr em comentários preparados para serem apresentados em uma conferência do Federal Reserve de Atlanta sobre os mercados financeiros.