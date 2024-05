BC vai dividir regulamentação de criptoativos em fases, prevê propostas no fim do ano

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central informou nesta segunda-feira que decidiu dividir em fases a regulamentação do mercado de prestação de serviços de ativos virtuais no país, com fechamento de propostas normativas no fim de 2024.

De acordo com a autarquia, estão previstos desenvolvimento de uma nova consulta pública sobre o tema, um planejamento sobre a regulamentação de stablecoins (criptoativos vinculados a ativos reais) e aperfeiçoamento de um arcabouço com regras prudenciais, de prestação de informações, contabilidade e tarifas.

O Congresso Nacional aprovou no fim de 2022 uma lei com normatização para criptoativos, mas o tema demandava posterior regulamentação infralegal.