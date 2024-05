BNDES discute com Fazenda linha de crédito para reconstrução do RS, diz diretor

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está discutindo com o Ministério da Fazenda a criação de uma linha de crédito especial para a reconstrução do Rio Grande do Sul, disse nesta segunda-feira o diretor de Planejamento do BNDES, Nelson Barbosa.

Segundo o executivo, a linha especial será voltada para empresas e municípios e as condições ainda estão sendo definidas. Não há um prazo para quando a linha estará pronta.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)