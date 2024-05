Bostic, do Fed, diz que "levará algum tempo" para termos confiança na inflação

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta segunda-feira que levará algum tempo para que o banco central dos Estados Unidos tenha certeza de que a inflação está no caminho de volta à meta de 2% do banco central.

"A questão agora é quando teremos certeza de que a inflação está claramente em um caminho de volta para 2%. Acho que ainda vai demorar um pouco para termos certeza disso", disse Bostic em uma entrevista à Bloomberg Television.

Os dados de inflação deste ano têm sido "muito irregulares", acrescentou Bostic, que advertiu que a taxa de juros de referência do Fed, quando um ciclo de corte for iniciado, provavelmente terminará em uma taxa mais alta do que as pessoas estão acostumadas na última década.