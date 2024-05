Dell anuncia novos computadores com IA e servidores com tecnologia Nvidia

Por Jaspreet Singh e Arsheeya Bajwa

(Reuters) - A Dell Technologies revelou uma gama de computadores pessoais habilitados para inteligência artificial (IA) com processadores Qualcomm e disse que um novo servidor que suporta os mais recentes chips da Nvidia estará disponível a partir do segundo semestre de 2024.

A companhia fez os anúncios em um evento em Las Vegas nesta segunda-feira, com o objetivo de manter o impulso no lucrativo mercado de servidores de IA e se preparar para uma esperada recuperação no mercado de computadores pessoais este ano, após uma queda pós-pandemia nos pedidos.