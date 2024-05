Dólar fica estável ante real de olho em exterior e Focus

Às 17h12, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,04%, a 5,1100 reais na venda.

Pela manhã o dólar chegou a ensaiar um movimento mais firme de alta, com investidores vendidos -- posicionados no mercado futuro na queda da moeda norte-americana -- realizando parte dos lucros recentes, após a divisa ter acumulado queda de 1,73% até a última sexta-feira.

Às 10h05, o dólar à vista atingiu a cotação máxima de 5,1298 reais (+0,52%), mas na sequência a divisa foi perdendo força e migrou para o território negativo.

Além de ter perdido força também no exterior, o dólar era influenciado, conforme dois profissionais ouvidos pela Reuters, pela curva de juros brasileira, que passou por mais um dia de alta. A visão era de que o diferencial de juros continuará favorável para o Brasil atrair investimentos internacionais, o que pesava sobre as cotações.

“Mesmo com uma alta (do dólar) de manhã, estávamos já ponderando aqui um pouco o efeito do local, especialmente depois de o mercado elevar a projeção da Selic para 2024 (no relatório Focus)”, comentou durante a tarde o diretor da assessoria de câmbio FB Capital, Fernando Bergallo.

Divulgado no início do dia, o Focus mostrou que a mediana das previsões dos economistas do mercado passou a apontar para uma Selic em 10,00% no fim deste ano, ante 9,75% no relatório da semana passada. Atualmente a taxa está em 10,50% ao ano.