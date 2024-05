Fabricantes apoiam pontos fundamentais de novas regras de emissões de veículos de agência ambiental dos EUA

No mês passado, 25 Estados liderados por republicanos processaram a EPA argumentando que as novas regras que buscam reduzir emissões de escapamento de toda a frota em quase 50% até 2032 são ilegais e impraticáveis.

A aliança automotiva, que também inclui Ford Motor Stellantis e Hyundai Motor, disse que as duas provisões-chave que está apoiando são "essenciais para as montadoras de veículos terem qualquer possibilidade de demonstrar conformidade com as metas de redução".

Autoridades estaduais republicanas defendem que o governo quer transformar o mercado de veículos de passageiros norte-americano por meio de regras rígidas e forçar montadoras a mudar a produção para veículos elétricos.

Essas regulamentações estão entre as regras ambientais mais importantes implementadas pelo presidente Joe Biden, que tornou o combate às mudanças climáticas um dos pilares da sua presidência. A EPA projetou que entre 35% e 56% dos novos veículos vendidos entre 2030 e 2032 serão elétricos.

(Reportagem de David Shepardson)