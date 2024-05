Incêndios na Amazônia brasileira batem recorde no início de 2024 com redução no combate

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apostou sua reputação internacional na proteção da floresta amazônica e na restauração do Brasil como líder em políticas ambientais. Maior floresta tropical do mundo, a Amazônia é vital para conter o aquecimento global devido à sua capacidade de absorver uma grande quantidade de gases de efeito estufa.

Embora a área queimada seja um recorde para os primeiros quatro meses do ano, ela não é grande em comparação com as queimadas no pico da estação seca, de agosto a novembro, quando uma área de tamanho equivalente pode ser queimada em um único mês.

"O governo precisa entender que sem o engajamento total dos servidores ambientais, a situação que se vislumbra para este ano é de uma catástrofe sem precedentes", disse o presidente da Ascema, Cleberson Zavaski.

"Os esforços de prevenção, como a conscientização sobre ignições, a criação de corta-fogos em áreas estratégicas e a realização de queimadas prescritas, dependem do emprego de pessoas com condições estáveis", disse Manoela Machado, pesquisadora de incêndios do Centro de Pesquisas Climáticas Woodwell.

"Essas medidas vão influenciar a gravidade da crise de incêndio quando as condições de seca favorecerem a propagação dos incêndios."