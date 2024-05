Jefferson, do Fed, diz que é muito cedo para dizer se a desaceleração da inflação é "duradoura"

Jefferson, que descreveu a política monetária atual como restritiva, recusou-se a dizer se espera que os cortes nos juros comecem este ano e, em vez disso, observou, como seus pares, que avaliará cuidadosamente os dados econômicos, as perspectivas e o equilíbrio dos riscos.

Dados na semana passada que mostraram que os preços ao consumidor subiram mais lentamente do que o esperado em abril e que os gastos no varejo não aumentaram forneceram alguns sinais bem-vindos de que a economia pode estar perdendo força.

No entanto, as autoridades do Fed, depois de uma série de leituras de inflação acima do esperado nos três meses anteriores, continuam cautelosos e querem ter certeza de que as pressões dos preços estão totalmente no caminho de volta à meta de 2% do Fed antes de começarem a reduzir sua taxa de juros básica.

A inflação do setor habitacional tem sido um problema específico para o Fed, e Jefferson observou que as mudanças de preço em um de seus principais componentes, os aluguéis, levam muito tempo para serem transferidas para a medida de inflação preferida do Fed, o índice PCE.

A próxima reunião do Fed será nos dias 11 e 12 de junho. Operadores não esperam um corte na taxa de juros antes de setembro.