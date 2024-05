JPMorgan espera aumento na receita de juros, mas cita riscos econômicos

Os investimentos com tecnologia do banco devem aumentar de 15,5 bilhões de dólares em 2023 para 17 bilhões neste ano, disse Barnum.

Parte disso é direcionada à inteligência artificial, que o presidente-executivo do JPMorgan, Jamie Dimon, disse anteriormente que pode ser tão transformadora quanto a máquina a vapor, a eletricidade ou a internet.

De forma mais ampla, espera-se que as despesas totais do banco aumentem para cerca de 92 bilhões de dólares em 2024, de 85,7 bilhões no ano passado.

Com o JPMorgan saindo de um ano de resultados recordes, os investidores também estão ansiosos para saber mais sobre os planos de sucessão na direção do banco, investimentos em IA e outras oportunidades de crescimento.

Dimon, 68, tem dirigido o JPMorgan por mais de 18 anos até agora, um período mais longo que muitos presidentes-executivos no setor bancário. Além disso, vários executivos do banco, que atuaram sob a gestão de Dimon, foram comandar outras grandes instituições financeiras, tornando os planos de sucessão do executivo um objeto de especulação há muitos anos.

No ano passado, Dimon disse que poderia deixar o comando do JPMorgan em três anos e meio.