Privatização da Sabesp avança com aprovação de novo contrato de concessão

SÃO PAULO (Reuters) - O novo contrato de concessão da Sabesp, que deverá entrar em vigor ao fim do seu processo de privatização, foi aprovado por municípios atendidos pela companhia paulista de saneamento nesta segunda-feira, durante reunião do conselho deliberativo da Urae-1.

"Isso encerra, de certa forma, os passos que nós tínhamos que dar do ponto de vista político, técnico", disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), após a primeira reunião do conselho da Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário Sudeste (Urae-1), instalado com a posse dos representantes do governo estadual, das 371 prefeituras e da sociedade civil.

"Agora, nós vamos ter uma deliberação a nível de conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) acerca de modelagem, preço mínimo, e a partir daí a gente entra na fase de operação", acrescentou Tarcísio.