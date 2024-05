Temu ingressa lista de empresas certificadas no Remessa Conforme

(Reuters) - A varejista chinesa Temu passou a fazer parte da lista de empresas certificadas no programa Remessa Conforme, do governo federal, que oferece isenção do Imposto de Importação para mercadorias até 50 dólares.

A Temu, do grupo Pinduoduo, divulgou em seu site que a plataforma estará disponível no Brasil "em breve" e detalhou o processo de compra dentro das normas.

Sob o nome Elementary Innovation Pte Ltd, a certificação da Temu no Remessa Conforme foi publicada nesta segunda-feira em ato declaratório no Diário Oficial da União (DOU).