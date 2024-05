Autoridades do Fed pedem paciência quanto a momento do 1º corte de juros

Ele também colocou um ponto final na especulação de que os juros poderiam subir novamente para que a demanda arrefeça o bastante para reduzir mais as pressões de preços, dizendo que os dados mais recentes sobre a inflação são "tranquilizadores" e que a taxa básica está definida de forma apropriada.

"Não queremos cair em um precipício, esse é o ponto crucial. Não estamos vendo nada neste momento que pareça que manter (os juros inalterados) por três ou quatro meses fará com que a economia caia em um precipício", disse Waller.

Atualmente, operadores esperam que o banco central faça um primeiro corte na taxa de juros em setembro e veem chances consideráveis de um segundo corte na última reunião do Fed no ano, em dezembro.

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, adotou um tom semelhante, destacando que o banco central precisa ser cauteloso ao aprovar seu primeiro corte nos custos de empréstimos, para ter certeza de que isso não desencadeará gastos reprimidos entre as empresas e as famílias, colocando os formuladores de política monetária em uma posição em que a inflação volte a acelerar.

"Não estou com pressa para cortar os juros", disse Bostic a repórteres, à margem de uma conferência do Fed de Atlanta. Ele acrescentou que ainda espera que a inflação caia ao longo do ano, com um único corte na taxa básica sendo apropriado no quarto trimestre.

"Precisamos nos certificar de que, quando iniciarmos esse caminho, seja inequívoco que a inflação chegará a 2%... a existência dessa exuberância em potencial significa que temos de ser muito cautelosos sobre quando daremos o primeiro passo, e isso pode significar que ele terá de acontecer mais tarde."