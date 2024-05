BC jamais vai regulamentar IA, diz diretor

SÃO PAULO (Reuters) - O diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, disse nesta terça-feira que a autoridade monetária não tem perspectiva de lançar qualquer projeto que vise a regulamentação da inteligência artificial (IA).

"Na parte da regulação não tem no 'pipeline' nenhum projeto nosso de regulamentar", afirmou Damaso em palestra promovida pela Fenasbac, federação de servidores do BC, sobre IA no sistema financeiro.

"A gente encara isso (IA) como uma tecnologia, pode ser que a gente venha a discutir... uma forma de conhecer e mapear onde está sendo aplicada e os riscos que podem ser inerentes a ela, mas a tecnologia jamais a gente vai regulamentar", acrescentou o diretor, sem oferecer mais informações sobre como se daria um eventual monitoramento da inteligência artificial.