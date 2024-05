Braskem começa a retomar produção em Triunfo

SÃO PAULO (Reuters) - A Braskem começou na segunda-feira o processo de retomada gradual das operações das suas fábricas no Polo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, que precisou ser paralisado em meio às enchentes históricas que deixaram o Estado debaixo d'água.

Em comunicado ao mercado nesta terça-feira, a petroquímica disse que a expectativa é de que os trabalhos de retomada das atividades sejam concluídos em cerca de 15 dias, "se as condições climáticas e de logística permanecerem estabilizadas".

A empresa disse que a decisão de tal retomada considerou a segurança das pessoas, processos e logística.