Comunidade indígena ilhada por enchente no RS resiste em deixar área sob disputa com construtora

“Depois que secar essa enchente, eu vou sair mais para lá”, afirmou à Reuters o cacique Timóteo de Oliveira Karai Mirim, de 62 anos, apontando para uma área mais elevada dentro do terreno na Ponta do Arado.

“Mas não sair daqui, não. E o empresário vai dizer que não temos direito. Mas eu vou ficar lá sim. Já escolhemos esse lugar e não é para sair”, acrescentou.

De acordo com Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), essa é a única aldeia ainda isolada pelas enchentes no Estado, que deixaram ao menos 161 mortos e 85 desaparecidos.

O Ministério dos Povos Indígenas calcula que as cheias atingiram no total 30 mil indígenas em território gaúcho.

Um dos coordenadores da Apib que está no Estado atendendo a grupos indígenas assolados pelas chuvas, Kretã Kaingang, contou que, apesar das atuais dificuldades, os Mbya Guarani temem deixar o acampamento pelo receio de serem expulsos.

“Aqui no Rio Grande do Sul já tiveram locais onde o pessoal saiu, quis ir para alojamentos, e destruíram as casas deles. Nessa comunidade específica, eles estão muito preocupados que, com a saída deles para um alojamento, não consigam voltar mais. Por isso, a resistência em ficar no território”, disse Kretã à Reuters.