Dólar recua ante real com expectativa de Selic a dois dígitos no final do ano

No cenário externo, o mercado também aguarda a divulgação na quarta-feira da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, que pode sinalizar quando o banco central norte-americano pretende iniciar seu ciclo de afrouxamento monetário e em qual intensidade.

Em falas separadas na segunda-feira, membros do Fed ainda demonstraram cautela com a inflação. O vice-chair do Fed, Philip Jefferson, afirmou que ainda é cedo para saber se a inflação está de volta a uma trajetória sustentável para a meta de 2%, enquanto o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, classificou os dados de preços como "muito irregulares".

Operadores atualmente projetam cerca de 42 pontos-base de cortes nos juros do Fed neste ano, com uma redução de 25 pontos totalmente prevista para novembro.

Na véspera, o dólar à vista encerrou o dia cotado a 5,1048 reais na venda, em leve alta de 0,03%.