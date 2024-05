Japão monitora de perto enfraquecimento do iene e de mercado de títulos, diz o ministro das Finanças

TÓQUIO (Reuters) - O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse nesta terça-feira que está preocupado com as implicações negativas da atual fragilidade do iene e seu efeito sobre os incentivos para aumentar os salários.

"Um de nossos principais objetivos é conseguir aumentos salariais que excedam o aumento dos preços", disse Suzuki. "Por outro lado, se os preços continuarem altos, será difícil atingir essa meta, mesmo que os salários aumentem."

Embora o iene fraco seja uma vantagem para os exportadores, ele se tornou uma dor de cabeça para as autoridades do Japão, pois prejudica o consumo ao aumentar o custo das importações de matérias-primas.