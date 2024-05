Não há previsão de adiamento das eleições no RS, diz presidente do TSE

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, afirmou nesta terça-feira que a corte eleitoral não avalia, no momento, a possibilidade de adiamento das eleições municipais de outubro no Rio Grande do Sul, após o desastre climático que atingiu o Estado.

Moraes manifestou solidariedade ao povo do Estado, atingido por fortes chuvas e enchentes que afetaram mais de 2,3 milhões de pessoas e já deixaram 161 mortos. Ele afirmou que vem mantendo contato com as instâncias eleitorais locais para avaliação da situação.

"Quero salientar que não há nenhuma previsão, nenhuma discussão de qualquer adiamento das eleições no RS", disse o presidente do TSE ao iniciar a sessão na noite desta terça-feira.