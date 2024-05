Nasdaq e S&P 500 caem na abertura por cautela com política monetária do Fed

(Reuters) - O Nasdaq e o índice de referência S&P 500 abriram em baixa nesta terça-feira em meio à de autoridades do Federal Reserve antes da ata da reunião do banco central, e com os investidores aguardando o balanço da líder em chips de IA, Nvidia, nesta semana.

O Dow Jones caía 0,01% na abertura, para 39.804,40 pontos. O S&P 500 abriu em baixa de 0,18%, a 5.298,69 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,35%, para 16.736,10 pontos.

(Reportagem de Ankika Biswas em Bengaluru)