Petróleo cai 1% com inflação persistente nos EUA e menor prêmio de risco geopolítico

Apesar da aproximação do feriado do Memorial Day neste fim de semana, que marca o início da alta temporada de viagens de verão nos EUA, os preços da gasolina no varejo caíram pela quarta semana consecutiva, para 3,58 dólares o galão, na segunda-feira, informou a Administração de Informação de Energia (EIA) em sua atualização sobre gasolina e diesel.

Os investidores aguardam a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, marcada para quarta-feira, bem como os dados semanais dos estoques de petróleo dos EUA.

"Não há nada no mercado no momento que esteja impulsionando os preços para cima. Se virmos um pequeno declínio nos estoques amanhã, isso pode ajudar a elevar os preços de volta para a faixa de 78,50 a 80 dólares o barril", disse Tim Snyder, economista da Matador Economics.

Enquanto isso, os comentários de autoridades do Fed indicaram que as taxas de juros devem permanecer altas por mais tempo do que o esperado anteriormente pelos mercados.

Do lado da oferta, o enfraquecimento do prêmio de risco geopolítico resultante da guerra em Gaza não conseguiu fornecer muito suporte.

O mercado também pareceu não ter sido afetado pela morte do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, um linha-dura e potencial sucessor do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, em um acidente de helicóptero no domingo.