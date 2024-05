Sem "substância", investimento de siderúrgicas anunciado pelo governo gera dúvidas

Uma fonte do setor, que pediu para não ser identificada dada a sensibilidade do assunto, disse que o anúncio "foi mais um movimento político" e uma "tentativa de pacificar as coisas com o governo", por parte de um setor que cobra há anos do governo revisão das condições de competitividade do país como condição para ampliações de capacidade.

"Foi um anúncio em que não se falou nada. Não vi nada de novo... Faltou substância", disse a fonte. "Anunciaram 100 bilhões para gastar no que? Quando?"

Questionado, o MDIC não detalhou os investimentos anunciados, mas disse que "considera extremamente positivo o anúncio de 100 bilhões de reais nos próximos cinco anos, feito pelo Instituto Aço Brasil no Palácio do Planalto".

"Tais investimentos, segundo dito pelos representantes empresariais durante o evento, estão relacionados às medidas adotadas pelo governo para fortalecer a indústria nacional", acrescentou.

No mês passado, o governo atendeu uma das demandas do setor ao elevar de cerca de 11% para 25% a tarifa de importação de 11 produtos siderúrgicos, em medida válida por um ano. À época, o presidente-executivo da Gerdau, Gustavo Werneck, afirmou que a medida foi um avanço "muito importante, mas não resolve totalmente" os problemas do setor.

Procurada a respeito do anúncio de Lula, a empresa remeteu o assunto ao Aço Brasil, entidade que representa parte do parque produtor de aço do país, que não se manifestou.