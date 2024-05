Ações caem após ata do Fed e antes de balanço da Nvidia

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos caíram nesta quarta-feira, com investidores digerindo a ata da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve, antes dos resultados trimestrais da fabricante de chips de inteligência artificial (IA) Nvidia, que serão divulgados após o fechamento do pregão.

As ações tiveram dificuldades para se orientar durante a maior parte da sessão, mas se enfraqueceram depois que a ata mostrou que as autoridades do banco central dos EUA ainda acreditam que as pressões sobre os preços diminuirão, mas lentamente, devido à decepção com as leituras da inflação.