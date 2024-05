Álbum de Taylor Swift impulsiona vendas da Target

(Reuters) - O mais recente álbum da superestrela Taylor Swift, “O Departamento de Poetas Torturados”, foi lançado apenas duas semanas antes do fim do trimestre da Target e, ainda assim, as vendas foram suficientes para impulsionar a divisão de entretenimento da varejista.

A Target afirmou que a categoria cresceu perto de 10% no último trimestre, beneficiando-se de ofertas exclusivas para o mais recente lançamento de Swift.

Swift lançou as primeiras 16 faixas de “Poetas” em 19 de abril e, duas horas depois, surpreendeu os fãs ao revelar um álbum duplo, com mais 15 músicas.