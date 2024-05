BC da Alemanha alerta para risco de inflação com alta dos salários acima do esperado

FRANKFURT (Reuters) - Os salários na Alemanha têm aumentado mais rapidamente do que o esperado, lançando algumas dúvidas sobre as expectativas de uma queda contínua da inflação, informou o banco central do país nesta quarta-feira.

O Banco Central Europeu deve começar a reduzir as taxas de juros no próximo mês, com a presidente Christine Lagarde dizendo nesta terça-feira que está "realmente confiante" de que a inflação está agora "sob controle".

Mas o banco central da Alemanha adotou um tom mais cauteloso nesta quarta-feira, alertando sobre os riscos de inflação decorrentes de salários mais altos à medida que a maior economia da Europa se recupera.