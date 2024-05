Conselho da Petrobras apreciará nomeação de Magda Chambriard como CEO na sexta-feira

A Reuters reportou na terça-feira que o conselho da Petrobras se reunirá na sexta-feira e deve aprovar Chambriard como a nova presidente-executiva da companhia, segundo três fontes com conhecimento do assunto.

Engenheira e ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Chambriard foi indicada após anúncio de saída do antigo CEO Jean Paul Prates. Ela recebeu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a missão de acelerar investimentos no comando da estatal, para que a petroleira seja a principal indutora de emprego e renda no país, segundo pessoas próximas da indicação.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas, em São Paulo)