Dólar amplia ganhos frente ao real em linha com exterior antes de ata do Fed

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,49%, a 5,152 reais na venda.

"Embora tenha se distanciado um pouco das máximas do dia, estamos no plano positivo, novamente em um evidente alinhamento com o exterior", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

"Tem um lance defensivo também, temos Fed. Vamos ver o que sugere a ata", acrescentou.

Nesta quarta-feira, o índice do dólar - que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas - avançava ligeiramente.

Outras moedas emergentes pares do real também registravam perdas relevantes frente ao dólar, com destaque para as baixas de quase 2% do peso chileno e de quase 1% do rand sul-africano. O dólar australiano, proxy global para o apetite por risco, perdia 0,40%.

O Fed divulgará a ata de seu último encontro às 15h e o mercado espera possíveis pistas sobre quando o banco central dos Estados Unidos começará a reduzir os juros.