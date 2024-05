Ibovespa fecha em queda sem sinais sobre corte de juros nos EUA no curto prazo

Na visão do chefe da EQI Research, Luís Moran, a bolsa está sem catalisadores que atraiam o investidor, dada a mudança no cenário para os juros nos Estados Unidos desde o começo do ano, mas também revisão para cima nas perspectivas para a Selic no Brasil e um quadro fiscal local complicado.

"Não tem o tal do gatilho que leve o investidor a considerar a bolsa como uma alternativa (de investimento)... Não tem nenhuma pressa pra ir pra bolsa nesse instante", afirmou.

E o noticiário do dia continuou minando tal apetite. A ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Fed mostrou que as autoridades ainda acreditavam que as pressões sobre os preços diminuirão, ainda que lentamente, mesmo reconhecendo a decepção com as recentes leituras de inflação.

Mas, embora a resposta da política monetária por enquanto "envolva a manutenção" da taxa de juros de referência do banco central norte-americano em seu nível atual, a ata também refletiu a discussão sobre possíveis novos aumentos, com vários participantes dispostos a apertar mais se necessário.

"A meu ver, o resumo de onde os participantes do Fomc se encontram no momento está na afirmação de que estão dispostos a manter o atual nível de aperto por mais tempo se não houver evidências de progresso na direção do atingimento da meta", afirmou o economista-chefe da Nomad, Danilo Igliori.

Ele ressaltou, contudo, que os membros do Fomc igualmente consideram afrouxar a política monetária no caso de um enfraquecimento inesperado nas condições do mercado de trabalho, enquanto vários membros estão dispostos a aumentar novamente a taxa de juros se os riscos de a inflação voltar a subir forem grandes o suficiente.