Juros futuros sobem com comentários de Haddad e ata do Fed

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a quarta-feira com avanços consistentes, refletindo comentários do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a meta de inflação, além da alta dos rendimentos dos Treasuries no exterior, após a divulgação da ata do último encontro de política monetária do Federal Reserve.

No fim da tarde, a taxa do Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,4%, ante 10,356% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,78%, ante 10,654% do ajuste anterior.