Haddad contesta BC e diz que inflação não está desancorando

Durante a sessão, Haddad também demonstrou preocupação com a tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul e seus impactos sobre a economia.

"Óbvio que eu estou preocupado. Desde o episódio do Rio Grande do Sul, eu durmo menos", afirmou o ministro. "Fico pensando os próximos passos. O que vai acontecer com a receita federal que vem do RS? O que vai acontecer com a receita estadual que vai para o governo do Estado? O que vai acontecer com os municípios?", pontuou.

Haddad afirmou que os resultados do terceiro trimestre do ano preocupam, justamente por conta do RS. Ao mesmo tempo, ele disse acreditar que a economia do Estado terá uma recuperação mais rápida do que os economistas estão esperando.

(Por Fabrício de Castro, de São Paulo; reportagem adicional de Victor Borges, de Brasília)