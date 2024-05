Norte-americanos ficam em média 12,6 anos com mesmo carro, um recorde, diz S&P

"Isso continua a melhorar as oportunidades de negócios para as empresas do mercado de reposição e do setor de serviços para veículos nos EUA, já que se espera que as oportunidades de reparo cresçam junto com a idade dos veículos", disse a S&P no relatório.

A idade média dos veículos movidos a bateria também deve aumentar no curto prazo, depois de se manter estável em cerca de 3,5 anos desde 2019, já que os veículos novos representavam uma grande parte dos veículos em operação.

Mas as altas taxas de juros destinadas a domar a inflação obstinada azedaram o sentimento do consumidor em relação aos veículos elétricos (VEs) -- normalmente mais caros do que seus equivalentes que consomem muita gasolina -- e levaram a uma desaceleração na demanda.

"Começamos a ver ventos contrários no crescimento das vendas de VEs no final de 2023 e, embora haja alguns desafios no caminho para a adoção de VEs que podem aumentar a idade média dos VEs, ainda esperamos um crescimento significativo na participação de veículos elétricos em operação na próxima década", disse Todd Campau, líder da prática de pós-venda da S&P Global Mobility, no relatório.

(Reportagem de Abhirup Roy)