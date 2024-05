Nvidia prevê receita trimestral acima do esperado e anuncia desdobramento de ações

As vendas no segmento de data center, o maior em receita, cresceram 427%, para 22,6 bilhões de dólares no trimestre encerrado em 28 de abril, acima das estimativas de 21,320 bilhões de dólares, segundo dados da FactSet.

O alto desempenho dos chips da Nvidia torna difícil substituí-los nos atuais data centers de IA. Somando-se a essa vantagem está sua estrutura de software proprietário CUDA, que os desenvolvedores usam para programar os processadores de IA.

A Nvidia espera que a margem bruta ajustada do segundo trimestre seja de 75,5%, com margem de 50 pontos-base para mais ou para menos. Analistas, em média, preveem a margem bruta em 75,8%.

A Nvidia reportou uma margem bruta ajustada de 78,9% no primeiro trimestre, ante estimativas de 77%. Sua aspirante a rival, a Advanced Micro Devices, registrou uma margem ajustada de 52% em seu primeiro trimestre fiscal.

Excluindo itens, a empresa lucrou 6,12 dólares por ação no primeiro trimestre, superando as estimativas de 5,59 dólares.

(Reportagem de Arsheeya Bajwa em Bengaluru e Stephen Nellis em San Francisco; reportagem adicional de Noel Randewich)