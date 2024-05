Petróleo cai pelo 3º dia seguido com perspectiva de juros ainda elevados nos EUA

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram mais de 1% nesta quarta-feira, recuando pelo terceiro dia consecutivo, com dirigentes do Fed reacendendo preocupações sobre a demanda por petróleo ao indicarem que os cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos podem ser adiados devido à inflação sustentada.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em queda de 0,98 dólar, ou 1,18%, a 81,90 dólares por barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu 1,09 dólar, ou 1,39%, para 77,57 dólares. Ambos os contratos de referência encerraram com recuo de cerca de 1% na terça-feira.

As autoridades do Federal Reserve, em sua reunião mais recente de política monetária, indicaram que a inflação pode levar mais tempo para diminuir do que se pensava anteriormente, mostraram as atas da reunião de maio do banco central norte-americano, divulgadas nesta quarta-feira.