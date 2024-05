Pfizer lança novo programa de corte de custos e define meta de US$1,5 bi até 2027

(Reuters) - A farmacêutica norte-americana Pfizer lançou nesta quarta-feira um novo programa plurianual para reduzir suas despesas em cerca de 1,5 bilhão de dólares até o final de 2027, somando-se a um plano de corte de custos de 4 bilhões de dólares anunciado no ano passado.

Os investidores têm fugido da Pfizer conforme as preocupações com a pandemia diminuíram e bilhões de dólares em vendas de vacinas e tratamentos para a Covid-19 desapareceram. A empresa respondeu com a compra da farmacêutica Seagen, por 43 bilhões de dólares, cortes de custos e uma reestruturação interna.

As ações da Pfizer subiram 2,6%, para 29,30 dólares, no pregão da tarde. Os papéis ainda estão cerca de 24% abaixo do valor do ano passado e aproximadamente pela metade do valor máximo durante o pico da pandemia em dezembro de 2021.