Projeto piloto do Drex entrará em 2ª fase de testes

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central decidiu revisar as diretrizes do projeto piloto do Drex para permitir o avanço de sua infraestrutura em uma segunda fase de testes, com objetivo de incorporar novas funcionalidades e realizar novos testes, informou a autoridade monetária nesta quarta-feira.

De acordo com o BC, as soluções tecnológicas de privacidade testadas até o estágio atual do Piloto não apresentaram a maturidade necessária para que se possa garantir o atendimento de todos os requisitos jurídicos relacionados à preservação da privacidade dos cidadãos.

Na segunda fase de testes, a infraestrutura criada para o Piloto com Tecnologia de Registro Distribuído (DLT) passará a testar a implementação de "smart contracts" criados e geridos por terceiros participantes da plataforma.