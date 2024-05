Vendas de moradias usadas nos EUA caem pelo segundo mês consecutivo em abril

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram inesperadamente em abril uma vez que as taxas de hipoteca mais altas e os preços das casas pesaram sobre a demanda, causando outro revés no mercado imobiliário.

As vendas recuaram 1,9% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 4,14 milhões de unidades, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nesta quarta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que as revendas de casas aumentariam para uma taxa de 4,21 milhões de unidades.