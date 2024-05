Wall Street ronda estabilidade antes de resultado da Nvidia e de ata do Fed

Por Ankika Biswas e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street rondavam a estabilidade nesta quarta-feira, com os investidores afastados antes do resultado trimestral da líder em chips de IA Nvidia e da ata da reunião de política monetária do Federal Reserve.

Todas as atenções estarão voltadas para os resultados do primeiro trimestre da Nvidia após o fechamento do mercado, para ver se atenderão às expectativas altíssimas do mercado e se sustentarão os ganhos das ações da empresa e de outras relacionadas à IA.