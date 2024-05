Ações da China caem POR preocupações globais com juros e tensões em Taiwan

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong fecharam em baixa nesta quinta-feira, acompanhando a queda dos mercados regionais conforme investidores digeriram as implicações do fato de as autoridades das principais economias preferirem adotar uma abordagem paciente em relação ao afrouxamento monetária em meio a uma inflação persistentes.

As tensões geopolíticas também mantiveram os investidores nervosos, já que as forças armadas da China iniciaram dois dias de exercícios de "punição" em cinco áreas ao redor de Taiwan, poucos dias após a posse do presidente de Taiwan, Lai Ching-te.

A ata mais dura que o esperado da última reunião de política monetária do Federal Reserve, uma leitura de inflação aquecida no Reino Unido e uma avaliação preocupante dos problemas de inflação da Nova Zelândia feita pelo banco central do país fizeram com que os investidores reduzissem suas apostas sobre o ritmo e a escala dos cortes nos juros globais esperados para este ano.