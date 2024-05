Americanas adia divulgação de demonstrações financeiras para até 31 de julho

A Americanas também prevê divulgar "atualizações" sobre a execução de seu plano de recuperação judicial.

Segundo a empresa, embora trabalhos de fechamento, análise e auditoria independente das informações estejam finalizados, a investigação do Comitê Independente ainda não foi concluída.

"A companhia recebeu mensagem eletrônica do CI (Comitê Independente) contendo as 'últimas atualizações quanto ao cronograma para a conclusão dos trabalhos de investigação do CI', e estimando, de forma não vinculante, que isso ocorra num futuro próximo", acrescentou a Americanas no documento.

A Americanas disse que ainda pode reavaliar sua decisão sobre a divulgação dos resultados, caso haja qualquer "alteração material" na estimativa de conclusão dos trabalhos pelo comitê.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)