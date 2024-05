Membros do BC concordam que política monetária deve ser cautelosa e flexível, diz Guillen

O diretor do BC disse que o comprometimento com a meta de inflação é essencial para ancorar as expectativas, que estão atualmente acima da meta de 3% da autoridade monetária para este ano e os quatro seguintes. Segundo Guillen, a percepção de potencial leniência do BC em trazer a inflação para a meta pode explicar parte do desvio.

A partir do próximo ano, a maioria do Comitê de Política Monetária (Copom) será formada por diretores indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já nomeou quatro nomes para a autarquia.

Isso tem gerado preocupações no mercado, especialmente depois da decisão dividida do BC em sua última reunião no início deste mês de reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 10,5% ao ano, após seis cortes consecutivos de 0,5 ponto.

Todos os quatro indicados por Lula votaram por um corte de 0,5 ponto, enquanto os diretores remanescentes do governo anterior optaram pela desaceleração do ritmo de redução.

"Houve muita atenção e drama (sobre a divisão)", disse Guillen.

"Na verdade, acho que o que talvez seja mais importante foi que todos concordaram que a política monetária deve ser mais cautelosa, deve ser mais contracionista e deve ser mais flexível, sem nenhuma orientação sobre os próximos passos."