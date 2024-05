Atividade empresarial dos EUA acelera em maio; pressões de preços aumentam

O aumento foi impulsionado pelo setor de serviços, com o PMI preliminar subindo de 51,3 em abril para 54,8. O PMI do setor industrial aumentou de 50,0 para 50,9.

O salto na atividade sugere que o crescimento econômico acelerou na metade do segundo trimestre.

O Produto Interno Bruto aumentou em um ritmo anualizado de 1,6% no trimestre de janeiro a março, em grande parte devido a um aumento nas importações para atender à forte demanda interna.

Dados de abril, incluindo vendas no varejo, início e permissão de construção de moradias, bem como a produção industrial, sugeriram que a economia perdeu ainda mais o ímpeto no início do segundo trimestre. O mercado de trabalho também está desacelerando.

"A confiança das empresas aumentou, sinalizando perspectivas mais animadoras para o ano à frente", disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence.

"No entanto, as empresas permanecem cautelosas com relação às perspectivas econômicas em meio à incerteza sobre a trajetória futura da inflação e da taxa de juros, e continuam a citar preocupações com instabilidades geopolíticas e a eleição presidencial."