Brasil abre consulta para leilões de compra de energia nova A-4 e A-6

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério de Minas e Energia instaurou nesta quinta-feira uma consulta pública para a realização de leilões para compra de energia nova para fornecimento no longo prazo, iniciando em quatro anos (A-4) e seis anos (A-6).

Os certames, previstos para serem realizados sequencialmente em dezembro, vêm em meio a um cenário de sobreoferta estrutural de energia no país, com forte expansão do parque gerador nacional por meio das fontes renováveis eólica e solar.

Apesar disso, o governo lança a consulta às distribuidoras de energia, que precisam informar se há necessidade de compra de energia para balancear seu portfólio de contratos que atendem o mercado regulado de energia.