Crescimento empresarial da zona do euro atinge pico de um ano em maio, mostra PMI

"Isso parece tão bom quanto poderia ser. O PMI Composto de maio indica crescimento por três meses consecutivos e que a economia da zona do euro está ganhando mais força", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

Os preços gerais cobrados aumentaram em seu ritmo mais lento desde novembro e o índice de preços de produção caiu de 53,7 para 52,5, abrindo potencialmente a porta para o afrouxamento da política monetária pelo Banco Central Europeu.

A expectativa geral é de que as autoridades do BCE reduzam as taxas de juros em sua reunião no início do próximo mês.

Um índice que abrange o setor de serviços da união monetária de 20 países permaneceu em 53,3, repetindo a taxa de abril que foi a máxima de 11 meses, ficando abaixo da previsão de 53,5 na pesquisa.

O PMI do setor industrial saltou de 45,7 para 47,4, um recorde de 15 meses, bem acima da previsão de 46,2 na pesquisa da Reuters. Um subíndice que mede a produção mostrou apenas uma ligeira contração, saltando de 47,3 para 49,6.

(Reportagem de Jonathan Cable)