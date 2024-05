Ibovespa fecha em queda pelo 5º pregão seguido com incerteza sobre juros nos EUA

DESTAQUES

- VALE ON caiu 0,6%, acompanhando a queda dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações da manhã com queda de 1,09%, a 906,5 iuanes (125,13 dólares) a tonelada. No setor, CSN MINERAÇÃO ON fechou em baixa de 2,4%.

- PETROBRAS PN recuou 1%, conforme o petróleo abandonou a alta da manhã e fechou em queda. A sucessão no comando da estatal também permanece no radar, com reunião do conselho de administração da petrolífera prevista para a sexta-feira para analisar a nomeação de Magda Chambriard. Fontes afirmaram à Reuters que o conselho da estatal deve aprovar a indicação de Chambriard, que deve tomar posse como nova presidente-executiva ainda na sexta-feira.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,89% e BRADESCO PN encerrou em queda de 1,68%.

- MRV&CO ON caiu 4,79%, em pregão negativo também para outras construtoras, com o índice do setor imobiliário na B3 encerrando o dia com declínio de 0,98%.

- SUZANO ON valorizou-se 3,68%, encontrando suporte na alta do dólar ante o real para recuperar parte das perdas recentes desencadeadas por notícias sobre interesse da companhia na europeia International Paper. Apenas nas últimas três sessões, os papéis da companhia brasileira caíram 6%.