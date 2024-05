SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa hesitava nos primeiros negócios desta quinta-feira, apesar do clima favorável no exterior, com avanço dos futuros acionários norte-americanos embalados pelo noticiário envolvendo a Nvidia

Às 10:07, o Ibovespa cedia 0,09%, a 125.539,61 pontos, mesmo após quatro quedas seguidas, período em que acumulou declínio de 2%. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 12 de junho, tinha elevaçao de 0,29%.

(Por Paula Arend Laier)