Ibovespa recua com dados dos EUA sugerindo juros altos por mais tempo

- PETROBRAS PN subia 0,86%, ajudada pela alta do petróleo no exterior, enquanto a sucessão no comando da estatal permanece no radar. O conselho de administração da petrolífera se reúne na sexta-feira para analisar a nomeação de Magda Chambriard como CEO da companhia. O Comitê de Pessoas do conselho concluiu na véspera que ela preenche os requisitos necessários e que está apta para ser apreciada pelo colegiado.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,92% e BRADESCO PN tinha variação negativa de 1,53%.

- YDUQS ON recuava 2,72%, reflexo de ajustes após desempenho mais robusto nos últimos pregões com a recepção positiva no mercado às previsões da companhia para o período de 2024 a 2029. Analistas do JPMorgan reiteraram recomendação "overweight" para as ações do grupo de educação, mas cortaram o preço-alvo de 27 para 24 reais.

- ALPARGATAS PN valorizava-se 1,31%, tendo de pano de fundo relatório de analistas do Safra elevando a recomendação das ações para "neutra", bem como o preço-alvo de 8,9 para 11,3 reais, avaliando que a empresa conseguiu cumprir parcialmente o seu plano de recuperação e apresentou números mais saudáveis em comparação com as suas estimativas anteriores.

- ONCOCLÍNICAS ON, que não faz parte do Ibovespa, disparava 16,91%, após aprovar aumento do capital social da companhia de 1,5 bilhão de reais por meio de subscrição privada de ações ao preço de 13 reais cada.

- XP ON, que é negociada em Nova York, avançava 4% após anunciar programa de recompra de ações ordinárias Classe A de até o equivalente a 1 bilhão de reais, com prazo até o final do ano, atrelado às condições de mercado. Até a véspera, as ações acumulavam em 2024 uma perda de 31%.