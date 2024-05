Importações de aço plano seguirão elevadas em maio antes de entrada de sobretaxa, diz Inda

SÃO PAULO (Reuters) - As importações de aço plano no Brasil deverão se mostrar ainda elevadas quando houver o somatório de material que foi internalizado no país antes da entrada em vigor da medida de proteção comercial decidida pelo governo federal no final de abril, estimou nesta quarta-feira o presidente da associação de distribuidores, Inda, Carlos Loureiro.

"Maio também deve ser mês forte de importação...O material que chegou em abril foi fechado (encomendado) no final do ano passado. As encomendas estão a caminho", afirmou o executivo em entrevista a jornalistas.

O governo decidiu no final de abril adotar um sistema de cotas de importação sobre 11 produtos siderúrgicos que pagarão 25% de sobretaxa caso ultrapassem os limites estabelecidos.