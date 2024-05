Juntas, 3R e Enauta querem seguir Petrobras na Foz do Amazonas

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A petroleira a ser criada a partir da incorporação da Enauta pela 3R Petroleum quer explorar a Bacia da Foz do Amazona se a estatal Petrobras encontrar petróleo lá, disse o futuro presidente-executivo Décio Oddone disse à Reuters.

A Enauta detém direitos sobre um bloco petrolífero na Foz do Amazonas, considerada a área mais promissora na chamada Margem Equatorial do Brasil devido às semelhanças geológicas com a vizinha Guiana, onde a Exxon está desenvolvendo enormes campos.