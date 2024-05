Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caem e mercado de trabalho continua sólido

A ata da reunião de política monetária do banco central dos EUA de 30 de abril a 1º de maio, publicada na quarta-feira, mostrou que as autoridades avaliaram que "a demanda e a oferta no mercado de trabalho, em termos líquidos, continuavam a se equilibrar melhor, embora a uma taxa mais lenta". Mas eles também observaram que as condições "em geral permaneceram apertadas".

O Fed tem mantido sua taxa de juros de referência na faixa atual de 5,25% a 5,50% desde julho. Os mercados financeiros esperam que o primeiro corte ocorra em setembro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)