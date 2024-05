XP anuncia programa de recompra de ações de até R$1 bi

(Reuters) - A XP Inc. anunciou nesta quinta-feira que o conselho de administração aprovou programa de recompra de ações ordinárias Classe A de até o equivalente a 1 bilhão de reais, com prazo até o final do ano, atrelado às condições de mercado.

As ações do grupo desabaram ao redor de 16% na véspera, após a divulgação do resultado do primeiro trimestre na quarta-feira à noite, com lucro líquido de 1,03 bilhão de reais, alta de 29% ano a ano, mas queda de 1% na base trimestral.

Analistas do JPMorgan afirmaram que o balanço mostrou números fracos, mas consideraram o movimento negativo das ações exagerado, destacando que os papéis ficaram em um nível de preço que representa um "ponto de entrada atrativo" aos investidores.